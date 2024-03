Itália desconvoca Acerbi por insultos racistas contra Juan Jesus

O zagueiro da Inter de Milão Francesco Acerbi deixou nesta segunda-feira (18) a concentração da seleção da Itália, que se prepara para disputar dois amistosos nos Estados Unidos, após as informações de que proferiu insultos racistas contra o brasileiro Juan Jesus, do Napoli.

Em comunicado, a Federação Italiana de Futebol (FIGC) informou que Acerbi deu sua versão dos fatos a seus companheiros de seleção e ao técnico Luciano Spalletti "sobre o suposto comentário racista".

"Não tinha a intenção de ser difamatório", acrescentou a FIGC sobre a resposta de Acerbi, que foi retirado da lista de 28 jogadores convocados para enfrentar Venezuela (21 de março) e Equador (24 de março) em jogos preparatórios para a Eurocopa.

O zagueiro da Roma Gianluca Mancini foi escolhido para substituir Acerbi, que será interrogado pelas autoridades disciplinares da FIGC depois que Juan Jesus afirmou que o italiano usou um insulto racista durante o empate entre Inter e Napoli em 1 a 1 no domingo.

Nas imagens da partida, o zagueiro brasileiro reclama com o árbitro Federico La Penna, aparentemente dizendo: "Ele me chamou de negro".

Depois do jogo, Juan Jesus, que marcou o gol de empate do Napoli, afirmou que Acerbi "passou do ponto", mas que ambos haviam esclarecido as coisas.

"Ele se desculpou e percebeu que tinha ido longe demais... São coisas que acontecem em campo e ficam no campo", declarou o brasileiro à plataforma DAZN.

A Serie A, organizadora do Campeonato Italiano, informou à AFP que o relatório regular do "juiz esportivo" Gerardo Mastrandrea será publicado na terça-feira. O documento irá confirmar se Acerbi será investigado por abuso racial pelo incidente.

