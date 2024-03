Itália corta Acerbi após racismo contra Juan Jesus

ROMA, 18 MAR (ANSA) - O zagueiro Francesco Acerbi, da Internazionale, foi cortado da seleção italiana após ser acusado de racismo pelo brasileiro Juan Jesus, do Napoli.

O caso ocorreu no início do segundo tempo do duelo no San Siro, em Milão, quando o lateral napolitano chamou o árbitro para relatar a ofensa do experiente defensor nerazzurro. De acordo com a imprensa local, o interista teria chamado o rival de "negro".

Momentos depois, Acerbi e Juan Jesus fizeram as pazes, tanto que o brasileiro disse posteriormente que o italiano "pediu desculpas". O lateral acrescentou que, apesar de o zagueiro ser um "cara legal", ele foi "um pouco longe demais com suas palavras".

O comunicado divulgado pela Federação Italiana de Futebol (Figc) informou que Acerbi deu sua versão sobre o ocorrido ao técnico Luciano Spalletti e seus companheiros de equipe.

"Pelo relato do zagueiro nerazzurro, não houve intenção difamatória, denegridora ou racista de sua parte. No entanto, foi acordado excluir Acerbi da lista de convocados", diz a nota.

Federico Pastorello, agente do zagueiro, negou que seu cliente tenha feito insultos racista contra Juan Jesus, enquanto a atual líder da Série A garantiu que se reunirá com Acerbi para "esclarecer a dinâmica exata do ocorrido".

Com a decisão, o defensor não participará do tour da Azzurra pela Estados Unidos, onde disputará amistosos contra Venezuela e Equador, no dias 21 e 24 de março. Acerbi foi substituído por Gianluca Mancini, da Roma, que já estava na lista de pré-convocados. (ANSA).

