Israel diz que matou chefe de segurança do Hamas e prendeu mais de 80 após invadir hospital em Gaza

TEL AVIV, 18 MAR (ANSA) - O Exército de Israel tomou nesta segunda-feira (18) o controle do Hospital al-Shifa, o principal da Cidade de Gaza, e ordenou que os combatentes do Hamas escondidos no interior da estrutura sanitária se rendam.

De acordo com um porta-voz militar, os soldados israelenses capturaram "80 pessoas suspeitas", sendo que algumas delas foram "confirmadas como terroristas". "Vários homens armados do Hamas foram mortos ou feridos nos combates no terreno do hospital", acrescentou.

Uma das vítimas seria Faiq Mabhuoch, chefe de operações de segurança interna do grupo fundamentalista islâmico.

Israel diz que o Hamas utilizava o hospital para "organizar ataques", enquanto o Ministério da Saúde de Gaza afirma que o local abriga cerca de 30 mil pessoas, entre pacientes, médicos e civis deslocados. "Qualquer um que tente se mover vira alvo dos projéteis", acrescentou a pasta.

Além disso, o ministério também lançou um apelo para organizações internacionais "pararem imediatamente esse massacre contra doentes, feridos, deslocados e médicos em al-Shifa".

Enquanto isso, o Exército israelense divulgou um "corredor humanitário" para permitir que civis deixem a zona do hospital em direção à área costeira de Cidade de Gaza.