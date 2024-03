Importação chinesa de milho avança 16,1% no 1º bimestre

São Paulo, 18 - As importações chinesas de milho alcançaram 6,19 milhões de toneladas em janeiro e fevereiro, volume 16,1% superior ao registrado em igual intervalo de 2023, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 18, pelo Departamento de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). O valor desembolsado com as importações do produto no bimestre foi de US$ 1,765 bilhão.Segundo a Gacc, os chineses importaram 2,51 milhões de toneladas de trigo no primeiro bimestre do ano, perda de 16,9% na comparação anual. No período, o valor das compras somou US$ 803,6 milhões.As importações chinesas de soja totalizaram 13,04 milhões de toneladas em janeiro e fevereiro de 2024, recuo de 8,8% ante igual período do ano passado. Em termos de valores, as importações de soja totalizaram US$ 7,439 bilhões nos dois primeiros meses deste ano.De óleos vegetais, a China importou 1,21 milhão de toneladas nos dois primeiros meses de 2024, perda de 12,4% na comparação com o primeiro bimestre do ano passado. Em termos de valores, houve queda de 28,7%, para US$ 1,195 bilhão.A China importou 650 mil toneladas de algodão em janeiro e fevereiro, avanço de 182,6% ante igual período de 2023, quando somou 230 mil toneladas importadas. O valor desembolsado no primeiro bimestre do ano atual na compra da pluma foi de US$ 1,327 bilhão.As compras chinesas de óleo de palma atingiram 390 mil toneladas em janeiro e fevereiro de 2024, volume 37,1% menor do que o importado um ano antes. O valor das importações somou US$ 339 milhões neste ano.De lácteos, 440 mil toneladas foram importadas pela China no primeiro bimestre, 12% a menos do que em igual período do ano passado. Em termos de valores, as importações chegaram a US$ 1,729 bilhão.As importações chinesas de açúcar somaram 1,19 milhão de toneladas em janeiro e fevereiro, alta de 48,75% ante o registrado no ano anterior. O valor desembolsado pela China foi de US$ 726,7 milhões.No primeiro bimestre, ainda, as compras da China de fertilizantes foram de 2,86 milhões de toneladas, aumento de 62% ante janeiro e fevereiro de 2023, segundo a Gacc. O valor das importações foi de US$ 960 milhões.As importações chinesas de carne bovina totalizaram 530 mil toneladas em janeiro e fevereiro, avanço de 26,2% ante igual período do ano passado. Em termos de valores, as compras da China foram de US$ 2,5 bilhões.Já de carne suína, os chineses importaram 160 mil toneladas no primeiro bimestre, recuo de 58% na comparação com 2023. As importações do produto no período somaram US$ 329,7 milhões.