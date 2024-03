Ibovespa tem alta discreta com apoio de Vale; Embraer recua após máxima

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava um acréscimo modesto nesta segunda-feira, apoiado principalmente no avanço da Vale com a alta dos futuros do minério de ferro, mas se distanciava das máximas da sessão, com Embraer entre as pressões de baixa após a ação entrar em terreno negativo depois de renovar recorde em meio a balanço e projeções.

Às 11:15, o Ibovespa subia 0,11 %, a 126.884,18 pontos, após duas quedas seguidas. Na máxima até o momento, chegou a 127.540,21 pontos. Na mínima, a 126.696,65 pontos. O volume financeiro somava 4,35 bilhões de reais.

Investidores ainda começam a semana na expectativa principalmente dos desfechos das reuniões dos bancos centrais nos Estados Unidos e Brasil, na quarta-feira, em particular sinalizações sobre os próximos passos, uma vez que o consenso aponta manutenção do juro norte-americano entre 5,25% e 5,50% e corte de 0,50 ponto percentual na Selic.

No caso do Federal Reserve, o economista-chefe da Azimut Brasil WM, Gino Olivares, avalia que dois temas concentrarão as atenções, sendo um deles a qualificação que será feita dos dados de inflação mais recentes. O outro foco, acrescenta, estará voltado para as projeções econômicas.

Ele lembra que na última divulgação dessas previsões, em dezembro do ano passado, a mediana das opiniões dos membros do Fed apontava a três cortes de 0,25 ponto percentual em 2024. "Será que eles manterão os três cortes ou sinalizarão menos espaço? A conferir", afirmou em comentário a clientes.

Em Wall Street, o S&P 500 avançava 1%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos EUA marcava 4,3182%, de 4,304% na última sexta-feira.

Em relação à decisão do BC brasileiro, Olivares observa que o grande interesse do mercado é sobre a possibilidade de Comitê de Política Monetária (Copom) mudar a sua sinalização de continuidade de cortes nesse ritmo "nas próximas reuniões".

"Há quem considere que o Comitê poderia/deveria eliminar a sinalização no plural, como forma de ganhar graus de liberdade", afirmou, acrescentando que discorda dessa leitura, porque a Selic ainda está longe do seu nível neutro e a atual sinalização já embute condicionalidade que permitiria acomodar alternativas.

Mais cedo nesta segunda-feira, o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do PIB, mostrou avanço de 0,60% no primeiro mês do ano sobre dezembro, de acordo com dado dessazonalizado, bem acima da expectativa no mercado.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,95%, a 60,33 reais ajudada pela recuperação dos futuros de minério de ferro na China, após dados sobre a segunda maior economia do mundo renovarem esperanças de um aumento na demanda por aço. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com alta de 0,9%. - CSN MINERAÇÃO ON era negociada em alta de 1,90%, a 15,55 reais.

- EMBRAER ON caía 3,95%, a 27,95 reais, após atingir uma máxima intradia a 30 reais mais cedo. A fabricante de aviões divulgou balanço do quarto trimestre do ano passado mais cedo, bem como expectativa de crescimento nas entregas em 2024. O vice-presidente financeiro da companhia também afirmou em teleconferência com analistas que a Embraer poderá retomar o pagamento de dividendos em 2025. Na semana passada, os ações da empresa acumularam uma alta de mais de 8%.

- PETROBRAS PN recuava 0,69%, a 36,07 reais, mesmo em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com elevação de 0,54%, a 85,80 dólares. O Morgan Stanley elevou sua estimativa da cotação do Brent em 10 dólares, a 90 dólares, para o terceiro trimestre. - PETRORECONCAVO ON recuava 1,14%, a 22,59 reais, após alta de mais de 4% na última sexta-feira.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,23%, a 34,62 reais, e BRADESCO PN subia 0,57%, a 14,19 reais.

- COGNA ON valorizava-se 6,85%, a 2,65 reais, em dia de ajustes após um tombo de quase 12% na última sessão, com a agenda da semana reservando o resultado da companhia no último trimestre de 2023. YDUQS ON recuava 0,89%, a 18,97 reais, mesmo após o Ministério da Educação aprovar vagas adicionais para cursos de medicina da companhia.

- MARISA LOJAS ON, que não faz parte do Ibovespa, perdia 4,42%, a 2,16 reais, tendo como pano de fundo resultado do quarto trimestre de 2023, além de anúncio sobre potencial oferta de ações ou aumento de capital privado, com um compromisso de investimentos pelos acionistas controladores de pelo menos 195 milhões de reais.

(Por Paula Arend Laier)