Homem é morto a tiros em frente a bar na Rua da Consolação, no centro de SP

Um homem foi morto a tiros na Rua da Consolação, na região central da cidade de São Paulo, na noite de sábado, 16. O caso foi registrado em frente a um bar nas proximidades das ruas Maria Antônia e Dr. Cesário Mota Júnior, área muito frequentada por universitários.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), a vítima chegou a ser encaminhada para a Santa Casa, que nos arredores do local do crime, mas não resistiu aos ferimentos.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência , no endereço indicado, encontraram a vítima baleada", disse a SSP. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados.

A Polícia Civil do Estado de São Paulo segue investigando o caso. que foi registrado como homicídio no 78° DP (Jardins). Ainda não há informações de quem cometeu o crime.