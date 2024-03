Haiti: após ataques de gangues, 15 corpos são encontrados em cidade próxima a Porto Príncipe

Cerca de quinze corpos foram encontrados nesta segunda-feira (18) em um bairro nobre de cidade próxima a Porto Príncipe, onde membros de gangues têm realizado ataques desde o início do dia. Os Estados Unidos esperam que um conselho de transição presidencial, esperado desde a semana passada, fique pronto rapidamente.

Um fotógrafo da AFP viu 14 corpos em Pétion-Ville, cidade localizada nos subúrbios de Porto Príncipe. Dois moradores disseram ter visto cerca de dez deles, sem saber dizer em que circunstâncias essas pessoas foram mortas. Mas alegaram que "bandidos armados" semeavam o terror desde o amanhecer em Laboule e Thomassin, dois bairros de Pétion-Ville.

Eles atacaram um banco, um posto de gasolina e residências particulares, disseram.

Entre as casas vandalizadas está a de um juiz do Tribunal de Contas, que conseguiu deixar o local graças à intervenção policial, disse um dos seus familiares.

Tiros ainda foram ouvidos em Pétion-Ville no início da tarde.

A capital está 80% nas mãos de gangues, acusadas de inúmeros atos de violência, em especial assassinatos, estupros, roubos e sequestros.

EUA com esperança no conselho

O Haiti, que já passava por uma profunda crise política e de segurança, vive um aumento exponencial da violência, depois que várias gangues uniram forças para atacar locais estratégicos na capital, em Porto Príncipe, como parte de uma luta contra o primeiro-ministro Ariel Henry.

Muito contestado, ele não conseguiu voltar ao país depois de uma viagem ao Quênia e anunciou sua renúncia na segunda-feira passada, dizendo que seu governo administraria os assuntos atuais até que um conselho de transição presidencial fosse estabelecido.

Numa reunião de emergência realizada no mesmo dia com representantes do Haiti, da ONU e dos Estados Unidos, entre outros, a Comunidade do Caribe (Caricom) e seus parceiros incumbiram os partidos políticos haitianos e o setor privado de criarem estas autoridades de transição.

Mas as negociações para formar este órgão de sete membros votantes atrasaram, especialmente devido a dissensões internas.

Os Estados Unidos disseram nesta segunda-feira que estavam confiantes. "As partes interessadas no Haiti estão muito perto de finalizar a composição" do conselho, disse Vedant Patel, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, dizendo "esperar notícias deles hoje".

Mad Max

O Quênia, que deverá destacar mil agentes da polícia no âmbito de uma missão multinacional de apoio à segurança, anunciou a suspensão do envio de seus homens, mas garantiu que interviria assim que fosse instalado um conselho presidencial.

O Conselho de Segurança da ONU se reúne a portas fechadas na segunda-feira para discutir a situação no Haiti.

No domingo (17), o toque de recolher foi estendido até quarta-feira (20) no departamento Oeste, que inclui Porto Príncipe.

A polícia nacional haitiana realizou uma operação na noite de sexta-feira (15) no reduto de um líder de gangue apelidado de "Barbecue", perto de Porto Príncipe, que deixou vários membros da quadrilha mortos, disse um dirigente sindical da polícia.

Este fim de semana, a diretora executiva da Unicef ??descreveu a situação no Haiti como "horrível" e "quase tirado de uma cena de 'Mad Max'", filme que retrata um futuro pós-apocalíptico, estrelado por Mel Gibson.

"Muitas, muitas pessoas sofrem de fome grave e desnutrição, e não somos capazes de lhes fornecer ajuda suficiente", disse Catherine Russell no canal americano CBS.

A situação atual "é a pior que alguém já viu em décadas", acrescentou.

(Com AFP)