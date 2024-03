Griezmann é cortado da seleção da França para amistosos contra Alemanha e Chile

Com uma torção no tornozelo esquerdo, o atacante Antoine Griezmann foi cortado da lista de convocados da seleção da França para os amistosos contra Alemanha e Chile nos próximos dias e Matteo Guendouzi será seu substituto, informou a comissão técnica dos 'Bleus' nesta segunda-feira (18).

O corte interrompe uma sequência de 84 jogos seguidos de Griezmann pela seleção, um recorde.

O atacante tinha ficado três semanas afastado do Atlético de Madrid antes de retornar à equipe na última quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, em que o time espanhol se classificou nos pênaltis. Ele marcou o primeiro gol do Atlético na vitória por 2 a 1 no tempo normal.

No domingo, Griezmann foi reserva contra o Barcelona e entrou no segundo tempo. O Atlético foi derrotado por 3 a 0 em casa.

"Antoine tem um problema no tornozelo", explicou o técnico da França, Didier Deschamps, que considera o experiente atacante "não insubstituível, mas indispensável".

Griezman, que tem 127 jogos e 44 gols marcados pela seleção francesa, é um dos homens de confiança de Deschamps.

Para seu lugar, o treinador convocou Matteo Guendouzi, que não era lembrado desde a Copa do Mundo de 2022. A última vez em que esteve em campo pelos 'Bleus' foi na derrota para a Tunísia por 1 a 0 no Catar.

O amistoso contra a Alemanha será no dia 23 de março, em Lyon. Três dias depois, os franceses encaram o Chile em Marselha.

Os dois jogos fazem parte da preparação da França para a disputa da Eurocopa entre junho e julho, na Alemanha.

eba/dr/pm/cb/aam

© Agence France-Presse