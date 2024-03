Gareca convoca atacante Brereton para amistosos do Chile contra Albânia e França

O atacante Ben Brereton, do inglês Sheffield United, foi convocado nesta segunda-feira (18) pelo técnico da seleção chilena, Ricardo Gareca, na lista de substitutos para os amistosos contra Albânia e França.

Junto com Brereton (de 24 anos), também foram chamados os jogadores de clubes locais Esteban Pavez, do Colo Colo; Alexander Aravena, da Universidade Católica, e Lucas Assadi, da Universidade do Chile.

Gareca não havia mencionado Brereton em sua primeira convocação, no dia 8 de março, que atraiu a atenção do Chile. O atacante, cuja mãe é chilena, viveu e desenvolveu toda a carreira na Inglaterra, e não fala espanhol.

"Eu gostaria (...) que ele aprendesse espanhol, acho importante. Ele vem sendo convocado há dois anos (...) já teve tempo suficiente para falar espanhol. Se realmente houver interesse em estar na seleção (...) porque isso tem muito a ver com a convivência, com o dia a dia", foi então a justificativa de Gareca.

Brereton entra no elenco no lugar de Carlos Palacios, do Colo Colo, que foi afastado devido a uma entorse.

Esteban Pavez foi convocado no lugar do lesionado Erick Pulgar, do Flamengo, enquanto Aravena substitui Diego Valdés, que ficou doente após uma partida do América do México, e Assadi vai entrar no lugar de Javier Altamirano, que sofreu convulsões no domingo durante a partida do Estudiantes contra o Boca na Copa da Liga argentina.

'La Roja' vai jogar na sexta-feira, dia 22, contra a Albânia, na Itália, e na terça-feira da semana seguinte encara a França, em Marselha.

