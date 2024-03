Fundador da Corleone: 'Bom corte de cabelo é obrigação, não diferencial'

Fundada há 10 anos pelo empreendedor Bruno Van Enck, as barbearias Corleone, inspiradas em casas antigas nova-iorquinas dos filmes das décadas de 40, 50, 60, se transformaram em espaços de referência em bom atendimento para corte de cabelo e barba masculinos em bairros nobres de São Paulo.

A identidade visual do negócio e a disponibilidade de um bar para os clientes durante o atendimento são elementos que fizeram da experiência do cliente da Corleone uma marca, diz Van Enck, em entrevista ao Divã de CNPJ do Canal UOL.

"A nossa obrigação é dar um bom corte de cabelo, um ótimo corte de cabelo. Todo produto que você vende, eu acredito que ele deve ser o melhor possível dentro do preço que você cobra. Isso é sua obrigação, não é diferencial".

Para proporcionar o ambiente "Corleone", o economista Bruno Van Enck preza pelos detalhes que normalmente não fazem parte da lista de tarefas de um administrador de barbearias, como a contratação de um serviço de som ambiente padrão para suas unidades até checar a manutenção das máquinas de chopp.

"Imagine se [o ambiente] estivesse quente, se eu não oferecesse uma água para ele tomar? Se o barbeiro não fosse bem-educado, se não tivesse música? Se fosse só o barulho de secador? Até os secadores que usamos lá são os mais silenciosos do mercado." Bruno Van Enck

O videocast Divã de CNPJ é exibido toda segunda-feira, às 18h30, no Canal UOL e no Youtube do UOL. A versão em áudio do programa também fica disponível nas plataformas de podcast. Confira o programa completo com Bruno Van Enck a partir de segunda-feira: