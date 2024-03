Fazenda em Brotas produzirá cana e insere BrasilAgro no mercado de açúcar

São Paulo, 18 - A BrasilAgro anunciou o arrendamento de uma fazenda em Brotas (SP), que vai acrescentar pouco mais de 7 mil hectares ao seu portfólio. O movimento vai ampliar a diversificação da receita da companhia, que irá destinar a fazenda para a produção de cana-de-açúcar, levando a empresa a entrar no mercado de açúcar, a partir de um acordo com uma usina, e no Estado de São Paulo. O investimento total será de R$ 70 milhões, com capital próprio."O mercado internacional de açúcar tem se mostrado atraente, além de permitir uma flexibilidade para os resultados da companhia e, desde o ano passado, temos dedicado esforços para ampliar o portfólio de olho neste segmento", afirmou o CEO da Brasil Agro, André Guillaumon.A cana cultivada na área arrendada será destinada a uma usina da região que atua na produção de açúcar e etanol. A BrasilAgro não revelou o nome da empresa, alegando acordo de confidencialidade."Com esta operação em São Paulo, seremos remunerados por um mix de etanol e açúcar, o que nos dará mais segurança e previsibilidade. O açúcar é uma commodity global, menos volátil que o etanol. Teremos a oportunidade de realizar hedge do açúcar ou do preço do ATR, o que nos protege frente as oscilações de mercado", disse Guillaumon.A negociação amplia em 5% a área plantada da BrasilAgro, projetada em 172.459 mil hectares para a safra 2023/24. A posse da fazenda vai ocorrer de modo escalonado, com 5.060 hectares sendo arrendados em 2024, e o restante até 2029. "Estamos confiantes de que a expertise do nosso time, somada ao potencial da região de Brotas, resultará em um grande sucesso", disse Guillaumon.A BrasilAgro produz alimentos fibras e bioenergia em cinco Estados brasileiros, além do Paraguai e da Bolívia. E quase 25 mil hectares do portfólio da empresa estavam dedicados ao cultivo de cana-de-açúcar, mas com toda a destinação para a produção de etanol até agora. No último ano, a empresa colheu 2 milhões de toneladas de cana, com uma produtividade média de 79,07 toneladas por hectare.