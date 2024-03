Exposição de arte em Milão marca 150 anos do Impressionismo

MILÃO, 18 MAR (ANSA) - Milão celebrará os 150 anos do nascimento do movimento artístico do Impressionismo no Palazzo Reale, que inaugura nesta terça-feira (19) a exposição que compara as personalidades e obras de dois pintores-símbolo do estilo: Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir.

Ao todo, 52 obras-primas ficarão em exibição até 30 de junho, contando uma história que vai desde as primeiras telas dos anos 1870 até as do início do século 20, reunidas pelo marchand de arte Paul Guillaume (1891-1934), e posteriormente integradas às coleções do Musée d'Orsay e do Musée de l'Orangerie de Paris.

Promovida pela cidade, com o patrocínio do Ministério da Cultura e da Embaixada da França na Itália, a exposição é produzida pelo Palazzo Reale, Skira Arte e Museum Studio, em colaboração com o Musée de l'Orangerie e Musée d'Orsay. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.