EUA e Japão pedem que nações não posicionem armas nucleares em órbita

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos e o Japão propuseram nesta segunda-feira uma resolução no Conselho de Segurança da ONU enfatizando que as nações precisam cumprir um tratado que proíbe a colocação de armas nucleares no espaço, uma mensagem que parece destinada à Rússia.

Washington acredita que Moscou está desenvolvendo uma arma nuclear anti-satélite espacial, cuja detonação pode ser devastadora, interferindo em tudo, de comunicações militares a serviços de transporte por celular, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

A Rússia, integrante do Tratado do Espaço Sideral de 1967 que proíbe a colocação de “qualquer objeto carregando armas nucleares ou outros tipos de armas de destruição em massa na órbita ao redor da Terra” disse no passado que é contra o posicionamento de armas nucleares no espaço.

O ministro da Defesa da Rússia também negou que o país esteja desenvolvendo esse tipo de arma. Colocar uma arma nuclear em órbita é proibido pelo tratado; desenvolver uma, no entanto, não é.

Na resolução vista pela Reuters, os Estados Unidos, único país que usou uma arma nuclear em guerra, e o Japão, o único que foi atacado por uma, pediram que os países vinculados ao tratado não coloquem essas armas no espaço e também não as desenvolvam.

Relatos sobre o possível desenvolvimento da arma pelos russos surgiram após um parlamentar republicano dos EUA emitir um comunicado enigmático em 14 de fevereiro alertando para uma “séria ameaça à segurança nacional”.

