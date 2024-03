'Desmaia aí', diz deputado Da Cunha em vídeo que mostra agressão a namorada

O Fantástico, da TV Globo, exibiu um vídeo inédito em que é possível ouvir o deputado Delegado Da Cunha ofendendo e ameaçando a ex-companheira Betina Grusiéck. Em depoimento à Justiça, ela disse que Da Cunha a agrediu. O caso ocorreu em 14 de outubro de 2023, em um apartamento em Santos (SP).

O que aconteceu

O vídeo, gravado de um celular que estava em uma bolsa, mostra poucas imagens. É possível ver Betina e Da Cunha algumas vezes. O conteúdo principal da gravação é o áudio. Veja a transcrição:

Da Cunha: Vai correndo para casa da mamãezinha.

Betina: Não. Não vou para casa da mamãe.

Da Cunha: Vai correndo para casa da mamãezinha.

Betina: Não. Não vou para casa da mamãe.

Da Cunha: Pode parar. Pode parar, senão vou te matar aqui.

Betina: Vai me matar?

Da Cunha: Matar.

Betina: Ah, então mata.

Em seguida, é possível ouvir um barulho. Betina disse em audiência que, nesse momento, foi empurrada com força e sufocada por Da Cunha. Ela teria perdido a consciência.

Ao recobrar os sentidos, Betina teria sido agredida outra vez por Da Cunha. O deputado teria batido a cabeça dela contra a parede. No vídeo, é possível ouvi-lo dizendo:

Da Cunha: Desmaia aí. A tua conta já deu. A tua conta já deu.

Betina: Me solta. Chama a polícia. Chama a polícia. Sai.

Na audiência, Betina diz que bateu com um secador contra a cabeça de Da Cunha para parar as agressões. O deputado começou a sangrar. Em seguida, Betina teria chamado os filhos do deputado, que ficaram desesperados ao ver o sangue.

Já Da Cunha disse, também em audiência, que "em momento nenhum" bateu a cabeça de Betina na parede. Ele abriu um boletim de ocorrência contra ela pelo ferimento com o secador. O Ministério Público concluiu que Betina agiu em legítima defesa.

O IML atestou que Betina tinha escoriação no couro cabeludo e lesões corporais leves.

Outro áudio gravado após o episódio mostra uma conversa entre Da Cunha e a mãe de Betina. O deputado propôs um acordo, dizendo que Betina não deveria divulgar o vídeo da agressão senão ele iria "perder o mandato".

Da Cunha e Betina tiveram uma união estável por três anos. O deputado poderá responder na Justiça pelos crimes de ameaça, dano qualificado e lesão corporal decorrente da violência doméstica.

Mãe de Betina: A minha filha tem moral. A minha filha é íntegra.

Da Cunha: Queria que você conversasse com ela para não lançar esse vídeo, porque esse vídeo acaba com minha vida. Colocar um vídeo desse, eu vou perder o meu mandato.