Cidade de São Paulo tem 51 distritos em epidemia por dengue; veja quais

Do UOL, em São Paulo

A cidade de São Paulo tem 51 distritos em epidemia por dengue, segundo dados divulgados hoje pela secretaria municipal de Saúde. A capital entrou em estado de emergência.

O que aconteceu

O número de distritos em epidemia saltou de 31 na semana passada para 51 agora — ao todo, a cidade tem 91 distritos. As mortes causadas pelo vírus Aedes aegypti também aumentaram de 8 para 11.

A zona leste é a região com mais bairros em epidemia, são 21. Outros 16 ficam na região norte, 10 na área oeste e 4 na zona sul da cidade.

A taxa de incidência chegou a 414,1 casos por 100 mil habitantes na capital paulista. Quando a incidência está acima de 300 casos por 100 mil habitantes é considerado epidemia — o critério é da OMS (Organização Mundial da Saúde) e é seguido pelo Ministério da Saúde.

Jaguara, na zona oeste, lidera o ranking com a maior incidência: 5.240,1 casos para 100 mil habitantes. Na sequência aparecem São Domingos, na zona norte, com uma taxa de 1.524,7, e São Miguel Paulista, na zona leste, com 1.286,1.

Vila Mariana, Saúde e Moema, na zona sul, são os três distritos com menor incidência — 49,4, 59,8 e 79,1, respectivamente.

Distritos em São Paulo que estão em epidemia

Jaguara São Domingos São Miguel Itaquera Jaçanã Vila Leopoldina Anhanguera Tremembé Lapa Lajeado Guaianases Vila Maria Vila Curuçá São Rafael Vila Medeiros Água Rasa Campo Limpo Alto de Pinheiros Perus Jaraguá Pirituba Cangaíba Itaim Paulista Tucuruvi Barra Funda Ermelino Matarazzo São Lucas Cachoeirinha Vila Jacuí Freguesia do Ó Vila Guilherme Jardim São Luiz Ponte Rasa Artur Alvim Penha Parque do Carmo Cidade Tiradentes Belém Jardim Ângela Brasilândia São Mateus Butantã Vila Matilde Vila Sônia Jaguaré Cidade Líder Perdizes Raposo Tavares Capão Redondo Pinheiros Casa Verde

A capital registrou 49.721 casos da doença. Os dados da prefeitura divulgados em boletim hoje são referentes até a última quarta-feira (13).

Como se proteger da dengue

Como a dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. Identificar qualquer água parada é uma das maneiras de se proteger — especialistas apontam que 80% dos focos estão nos quintais das casas.

Encher até a borda os pratos das plantas com areia, manter a caixa d'água fechada e usar repelentes também são cuidados citados pelos especialistas. Na semana passada, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) anunciou um pacote de medidas para o combate a dengue na cidade. Entre elas está a ampliação do horário das Amas (Atendimento Médico Ambulatorial) até 22h.