Coreia do Sul afirma que Coreia do Norte enviou 7 mil contêineres com armas à Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un Imagem: SPUTNIK/via REUTERS 18/03/2024 11h19Atualizada em A Coreia do Norte enviou cerca de 7 mil contêineres com armas para a Rússia para a sua ofensiva na Ucrânia desde julho, disse o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Shin Won-sik, nesta segunda-feira (18). A Rússia e a Coreia do Norte estão sujeitas a uma série de sanções internacionais; Moscou pela invasão da Ucrânia e Pyongyang pelos testes de armas nucleares. Os seus líderes, Vladimir Putin e Kim Jong Un, realizaram uma cúpula na Rússia em setembro, e os Estados Unidos afirmaram depois que Pyongyang tinha começado a fornecer armas a Moscou. "O número de contêineres enviados da Coreia do Norte para a Rússia (...) atingiu até agora os 7 mil", disse o ministro Shin Won-sik. Esse número refere-se aos envios realizados desde julho. Em outubro de 2023, os Estados Unidos afirmaram que os envios de armas de Pyongyang para Moscou já estavam em andamento, e estimam que a Coreia do Norte já entregou mais de 1.000 contêineres de equipamento militar e munições à Rússia até o momento. No mês seguinte, Seul acusou Pyongyang de enviar mais de um milhão de munições de artilharia para a Rússia, e a Coreia do Norte pareceu receber em troca assessoramento técnico de Moscou na sua tentativa de lançar um satélite de reconhecimento militar. Kim declarou durante a sua visita à Rússia em setembro que os vínculos bilaterais com Moscou eram a "prioridade número um" do seu país, e Pyongyang tornou-se um forte defensor da invasão russa da Ucrânia. Os Estados Unidos e vários especialistas estimam que Pyongyang espera ajuda militar em troca.