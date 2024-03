Coreia do Norte dispara mísseis balísticos em meio a visita de Blinken a Seul

Por Jack Kim e Hyonhee Shin

SEUL (Reuters) - A Coreia do Norte disparou mísseis balísticos de curto alcance no mar nesta segunda-feira, pela primeira vez em dois meses, no momento em que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, visita Seul para uma conferência organizada pelo presidente Yoon Suk Yeol sobre o avanço da democracia.

As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram que vários mísseis de curto alcance voaram cerca de 300 km depois de serem disparados entre 7h44 e 8h22 de Pyongyang, a capital norte-coreana, aterrissando na costa leste.

O país condenou os lançamentos como uma "clara provocação" e disse que estava compartilhando informações sobre eles com os Estados Unidos e o Japão.

O Departamento de Estado dos EUA também condenou os lançamentos, dizendo que eles violaram várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU, além de representarem uma ameaça à região.

O Ministério da Defesa do Japão afirmou que três mísseis foram lançados e percorreram cerca de 350 km, com uma altitude máxima de 50 km.

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, criticou os lançamentos depois que a guarda costeira de seu país também relatou o disparo do que, segundo ela, parecia ser um míssil balístico e especificou que já havia terminado seu voo.

"A série de ações da Coreia do Norte ameaça a paz e a segurança de nossa região e da comunidade internacional, e é absolutamente inaceitável", disse Kishida, chamando o lançamento de uma violação das resoluções da ONU.

O ministro da defesa da Coreia do Sul, Shin Won-sik, disse que o Norte vem testando um novo tipo de mísseis de curto alcance nas últimas semanas, e Seul e Washington estão monitorando se essas armas seriam enviadas para a Rússia.

"Não está claro se os mísseis são para reforço da linha de frente ou para exportação para a Rússia", afirmou ele em uma coletiva de imprensa. "Mas há uma possibilidade significativa de que eles estivessem fazendo verificações finais de desempenho antes de exportá-los para a Rússia."

A demonstração de força de Pyongyang ocorre logo após as Forças Armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos terem concluído 10 dias de exercícios militares conjuntos anuais em larga escala na última quinta-feira.

Blinken está entre as autoridades seniores de todo o mundo que participam da conferência Cúpula para a Democracia, que começa na segunda-feira. Ele também se reunirá com seu colega sul-coreano, o ministro das Relações Exteriores Cho Tae-yul.