'Clima de tranquilidade', diz Mauro Vieira sobre eleição russa

(ANSA) - BRASÍLIA, 18 MAR - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, afirmou nesta segunda-feira (18) que as eleições na Rússia, onde o presidente Vladimir Putin foi reeleito para o quinto mandato neste domingo (17), aconteceram em um clima de "tranquilidade".

"Eu recebi aqui a notícia do resultado da reeleição do presidente Putin, não tive ocasião de examinar e ver todos os detalhes. Sei que havia observadores internacionais de muitas entidades e de mais de 30 países", disse o chanceler, em entrevista à CBN.

"Espero receber mais informações, mas creio que foi uma eleição que transcorreu em um clima de tranquilidade doméstica, pelo que fui informado até agora", declarou o ministro.

As declarações foram dadas desde a Jordânia, no âmbito da visita do ministro a países do Oriente Médio. Neste domingo (17), o diplomata visitou a Cisjordânia.

"Estamos com outro fuso horário, com sete horas de diferença para o Brasil, então não tenho mais elementos para fazer um julgamento", completou Mauro Vieira. (ANSA).

