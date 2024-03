China protesta contra participação de autoridade de Taiwan em cúpula apoiada por EUA na Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - A China repreendeu a Coreia do Sul nesta segunda-feira pela participação de Taiwan em uma cúpula sobre democracia apoiada pelos Estados Unidos em Seul, onde a autoridade de Assuntos Digitais da ilha, Audrey Tang, enviou uma mensagem de vídeo sem aviso prévio.

Tang disse à terceira Cúpula pela Democracia que Taiwan sofreu desproporcionalmente com ataques cibernéticos combinados e que a ilha estava disposta e capaz de trabalhar com todas as partes interessadas para garantir que a inteligência artificial se desenvolvesse de forma segura e sustentável.

Taiwan é um importante fornecedor global de chips semicondutores essenciais para essas aplicações tecnológicas.

A conferência que está sendo organizada pela Coreia do Sul é uma iniciativa do presidente dos EUA, Joe Biden, com o objetivo de encontrar maneiras de impedir o retrocesso democrático e a erosão de direitos e liberdades.

A China, que reivindica Taiwan como seu território, embora a ilha rejeite suas reivindicações de soberania, disse que se opõe firmemente ao fato de a Coreia do Sul ter convidado Taiwan para participar.

"Existe apenas (apenas) uma China no mundo", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, em uma coletiva de imprensa em Pequim nesta segunda-feira. "Taiwan é uma parte inalienável do território chinês."

Ele pediu a Seul que respeitasse o princípio de uma só China e parasse de fornecer uma plataforma para as forças de independência de Taiwan para aumentar seu prestígio.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul não respondeu imediatamente quando perguntado sobre os comentários de Lin.

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, tem buscado uma aliança maior com os Estados Unidos. No entanto, a China é o maior parceiro comercial do país, e Yoon também tem tentado acalmar Pequim para evitar uma repercussão econômica generalizada.

(Por Ju-min Park, Hyonhee Shin, e Josh Smith em Seul, Ben Blanchard em Taipé, e Liz Lee em Pequim)