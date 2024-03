CEO da Fiorentina está em estado 'crítico' após parada cardíaca

ROMA, 18 MAR (ANSA) - O CEO da Fiorentina, Joe Barone, está hospitalizado em estado grave após ter sofrido uma parada cardíaca em Bergamo, na Itália, pouco antes da partida contra a Atalanta, pela Série A.

O dirigente, que completará 58 anos na próxima quarta-feira (20), desmaiou repentinamente no hotel onde a delegação da Viola estava hospedada, em Cavenago di Brianza, e foi levado às pressas ao hospital San Raffaele, em Milão.

Em um comunicado, a Fiorentina afirmou que as condições de saúde de Barone são "críticas", além de "continuar internado na unidade de cuidados intensivos". O clube toscano acrescentou que suas "funções vitais são apoiadas por técnicas de suporte mecânico artificial".

A internação de Barone abalou o elenco da Fiorentina, tanto que o duelo contra a Atalanta, agendado para o último domingo (17), foi adiado e a nova data ainda será definida.

A esposa e os quatro filhos do ítalo-americano já estão em Milão, enquanto o presidente do clube, Rocco Commisso, ainda é aguardado na cidade italiana. O diretor esportivo da Viola, Daniele Pradè, passou a noite inteira no hospital ao lado do colega.

Natural de Pozzallo, Barone ocupa a função de CEO da Fiorentina desde 2019, quando Commisso adquiriu o clube da família Della Valle. O dirigente é responsável por diversos departamentos da equipe, que vai de transferências até as categorias de base.

No mundo do futebol, além de sua aventura na Itália, Barone exerceu o cargo de vice-presidente do New York Cosmos, ex-equipe norte-americana de Pelé, Carlos Alberto Torres, Johan Neeskens e Franz Beckenbauer. (ANSA).

