Centenas de pessoas protestam em Santiago de Cuba contra apagões e escassez de alimentos

Centenas de cubanos saíram às ruas no domingo (17) pedindo "comida e eletricidade", depois de um fim de semana difícil, devido aos longos apagões que afetam todo o país, e que nessa província têm durado até 13 horas por dia.



"Várias pessoas expressaram sua insatisfação com a situação do serviço de eletricidade e distribuição de alimentos", disse o presidente cubano Miguel Díaz-Canel em sua conta na rede social X e advertiu que "esse contexto está sendo explorado pelos inimigos da Revolução para fins desestabilizadores".

Desde o meio da tarde, as plataformas sociais estão repletas de imagens do protesto em Santiago de Cuba, a segunda maior cidade do país, com 510 mil habitantes, no leste da ilha. Também foram publicadas imagens de protestos na cidade de Bayamo, na província vizinha de Granma, cuja autenticidade a agência AFP não pôde confirmar até o momento.

O protesto aconteceu na avenida Trocha, uma área populosa de Santiago de Cuba, disse um morador de 65 anos que vive a alguns quarteirões de distância, e pediu para não ser identificado.

"As pessoas gritavam 'comida e eletricidade'", disse o homem, que afirmou que a primeira secretária do Partido Comunista na província, Beatriz Johnson Urrutia, veio conferir a manifestação.

Quando ela tentou fazer um pronunciamento, no entanto, as pessoas, que sofreram apagões de 13 e 14 horas nos últimos dias, gritaram: "Não queremos conversa fiada!".

Mais tarde, a eletricidade voltou e "dois caminhões de arroz retornaram para os armazéns porque não venderam uma única libra este mês", explicou o homem sobre o alimento que o governo cubano entrega mensalmente a cada habitante, a um preço subsidiado.

Agentes da polícia estavam no local para controlar a situação e evitar a violência, disse uma importante jornalista da televisão estatal cubana no Facebook.

"Não interfiram"

Várias pessoas confirmaram que o serviço de internet e a rede de celulares foram suspensos na cidade.

"Eles saíram às ruas devido à necessidade, o número de horas que eles tiram nossa eletricidade, nossa comida, tudo caro e o baixo salário que pagam aos cubanos", disse por telefone uma manicure de 28 anos, que também pediu para permanecer anônima, e que mora em outro bairro de Santiago.

????"Nadie los eligió", le gritan los cubanos a los burócratas del Partido Comunista en El Cobre trepados en una azotea.

Em sua mensagem, Díaz-Canel disse que há "terroristas baseados nos EUA, que temos denunciado repetidamente, que incentivam ações contra a ordem interna do país", referindo-se à presença ativa de cubanos dissidentes no exterior nas redes sociais.

Por sua vez, a embaixada dos EUA em Cuba pediu ao governo cubano em sua conta no X que "respeite os direitos humanos dos manifestantes" e disse estar ciente do que aconteceu em Santiago de Cuba e Bayamo.

Pouco depois, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodriguez, pediu a Washington que "se abstenha de interferir nos assuntos internos do país e incitar a desordem social", disse ele no X.

Desde o início de março, Cuba vem enfrentando uma nova rodada de interrupções no fornecimento de energia elétrica devido aos trabalhos de manutenção que estão sendo realizados na usina termoelétrica Antonio Guiteras, a maior da ilha, localizada na província central de Matanzas. Sua entrada em operação está programada para 18 de março.

Neste fim de semana, o problema foi agravado pela falta de combustível no país, necessário para alimentar as outras usinas termoelétricas.

As autoridades cubanas informaram no sábado (16) que o país foi "completamente afetado" pelos apagões, inclusive a capital, sem chegar a um corte de energia generalizado.

Soluções

"Há regiões que estão sem luz nas primeiras horas da manhã e praticamente durante todo o dia e praticamente em todo o país", disse o ministro de Energia e Minas, Vicente de la O Levy, à televisão estatal na noite de sábado (16).

Dionisio García, arcebispo de Santiago de Cuba, disse por telefone que "esperamos que surjam soluções".

Ele confirmou que a situação devido aos apagões "é muito difícil" naquela cidade e expressou sua esperança de que "todos possam viver suas vidas com mais serenidade e tranquilidade".

Em 2023, a ilha havia se recuperado dos apagões diários que sofreu durante a maior parte do ano anterior, o que provocou protestos sociais na ilha. A manifestação deste domingo é a maior desde então.

Em 11 de julho de 2021, milhares de cubanos saíram às ruas em cerca de 50 localidades aos gritos de "Liberdade" e "estamos com fome". Centenas de manifestantes foram condenados a até 25 anos de prisão, e vozes dissidentes de artistas e intelectuais optaram pelo exílio.

(Com AFP)