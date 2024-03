Carla: Lula mantém olhos no retrovisor ao falar de Bolsonaro, dizem aliados

Aliados do presidente Lula (PT) avaliam que ele mantém "os olhos no retrovisor" ao falar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), apurou a colunista do UOL Carla Araújo durante o UOL News desta segunda (18). Lula chamou Bolsonaro de "covardão".

A gente está com um presidente com dificuldade de mostrar algumas realizações nesse primeiro ano de governo, dificuldade de fazer essa comunicação chegar na população. Para dizer as palavras de um ministro com quem eu conversei: 'olhar para o retrovisor não é uma vantagem nesse momento'. Carla Araújo, colunista do UOL

Apesar de que, claro, conversando com algumas pessoas eles reconhecem que na sexta-feira a publicidade dos depoimentos tornados públicos pelo ministro Alexandre de Moraes [...] ficando claro a responsabilidade de Bolsonaro e como de fato se tentou arquitetar a manutenção do poder por um golpe. O presidente Lula falar sobre isso aos seus ministros não chega a ser um equívoco. Carla Araújo, colunista do UOL

Carla Araújo diz que há questionamentos se realmente vale a pena o presidente Lula fomentar uma polarização em um momento em que precisa trabalhar sua popularidade.

A avaliação que algumas pessoas fazem, e eu agora analisando me incluo nessa: será que vale a pena para o presidente Lula incentivar ainda essa polarização de alguma forma? Porque aí ele provoca o Bolsonaro nesse sentido e acaba falando para seus convertidos, ou seja, que criticam Bolsonaro, mas ele tem essa dificuldade de reconstrução a partir do momento em que ele fala 'ah, o presidente foi lá e só não conseguiu fazer porque é um covardão', como se ele tivesse conseguido então ele era esperto? Não, vamos lá. Carla Araújo, colunista do UOL

O presidente desliza um pouco na hora que vai falar do Bolsonaro. Claro, não estou tirando a gravidade dos fatos que estão sendo revelados e que a Polícia Federal tem mostrado na sua investigação. Mas quando o presidente Lula reúne seus ministros, sua equipe e faz cobranças por um trabalho, ficar olhando para um retrovisor e falar de Bolsonaro nesse momento eu não vejo vantagem para um presidente nessa situação. Carla Araújo, colunista do UOL

