BYD amplia investimento para R$ 5,5 bi e fará prédios residenciais na Bahia

A BYD anunciou hoje (18), em Camaçari (BA), aumento do investimento da empresa no Brasil, de R$ 3 bilhões para R$ 5,5 bilhões, para a construção da sua linha de produção de veículos no município, onde estava localizada a fábrica da Ford.

Trata-se de um valor 83% superior do que foi anunciado inicialmente.

"É importante ressaltar que esses R$ 5,5 bilhões serão investidos em um curto espaço de tempo. Nós queremos acelerar as obras para logo ter os primeiros carros produzidos na Bahia", afirmou Stella Li, vice-presidente executiva global da BYD, Stella Li, que se reuniu hoje com Jerônimo Rodrigues, o governador da Bahia, nas companhias de Tyler Li, presidente da BYD no Brasil, e do conselheiro especial da montadora, Alexandre Baldy.

Além do reforço nos investimentos, a BYD também anunciou a construção de cinco prédios residenciais, que serão destinados aos funcionários da fábrica. Os empreendimentos ficarão a 3,5 km de distância do complexo, em uma área de aproximadamente 81 mil m² e terão a capacidade de abrigar 4.230 pessoas.

A previsão será de gerar 10 mil empregos. Até o fim de 2024, os primeiros veículos da marca chinesa começarão a ser montados no complexo com peças importadas - a produção completa dos carros na Bahia deve começar entre 2024 e 2025 e terá capacidade instalada de 150 mil veículos por ano na primeira fase de implantação, podendo chegar a 300 mil veículos na segunda etapa.

Ao todo, o complexo possui uma área total de 4,6 milhões de m² que foram comprados do Governo da Bahia por R?287.816.458,00. Na primeira fase de obras, serão 26 novas instalações entre galpões de produção, pista de testes e outras estruturas que vão ocupar uma área de cerca de 1 milhão de m².

