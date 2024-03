Reinaldo: Bolsonaro será preso depois de condenado. Pode ser antes? Pode!

O colunista do UOL Reinaldo Azevedo afirmou durante o programa Olha Aqui! que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) certamente será preso depois de condenado. Ele, entretanto, também ressaltou que existe a possibilidade de uma eventual prisão acontecer até mesmo antes de uma condenação.

Que Bolsonaro vai preso, vai. Que Bolsonaro vai ser condenado, vai. Por organização criminosa, por atentar contra a democracia, por atentar contra o estado de direito e até outras investigações que também podem render condenações em outros inquéritos. (...) mas tem que prender quando houver a condenação, a menos que ele dê motivos fortes o bastante para tornar sua prisão inevitável. Reinaldo Azevedo

Para Reinaldo, o STF (Supremo Tribunal Federal) está tomando cuidado para não prender Bolsonaro "antes da hora" pois, desta forma, o ex-presidente poderia acabar se tornando um símbolo de luta política.

Prefiro que Bolsonaro seja preso depois do trânsito em julgado e depois do julgamento. Para ele ser preso agora teria que ser uma prisão preventiva. O que está se considerando até agora é que Bolsonaro, em seus discursos, está operando no limite do aceitável para evitar a prisão preventiva. Acho que o Supremo está monitorando para não fazer precocemente de Bolsonaro o líder de uma resistência da direita que está encarcerado e impedido de se expressar. Reinaldo Azevedo

Por fim, o colunista do UOL destacou que até entre os próprios bolsonaristas existe um desejo de que o ex-presidente seja preso para que possam capitalizar politicamente. Além disso, afirmou que existe uma disputa pelo posto de "sucessor" do ex-presidente e que sua prisão é uma questão democrática.

Há bolsonaristas que querem Bolsonaro preso e alguns o induzem para que vá para a cadeia porque isso vira um valor de luta política. (...) Bolsonaro tem que ser punido e Bolsonaro preso significa o triunfo do estado de direito e o triunfo da democracia. Reinaldo Azevedo

