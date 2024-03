Bolsonaro é 'covardão' que organizou golpe e fugiu, diz Lula

(ANSA) - BRASÍLIA, 18 MAR - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (18) que o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) é um "covardão" por supostamente ter organizado uma tentativa de golpe de Estado e depois fugido do país.

De acordo com o petista, "hoje temos certeza que o presidente [Bolsonaro] é um covardão" que "não teve coragem de executar aquilo que planejou" em 2022. "Ficou dentro de casa chorando quase um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos", disse Lula.

As declarações foram dadas na abertura de uma reunião com todos os ministros no Palácio do Planalto, ocasião em que o mandatário recordou os fatos de 8 de janeiro de 2023, quando milhares de seguidores de Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Na sexta-feira (15), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, levantou o sigilo dos depoimentos do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e do brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-chefe da Força Aérea Brasileira, sobre uma reunião na qual Bolsonaro teria apresentado uma "minuta do golpe", em 7 de dezembro de 2022.

"A gente tem mais clareza do significado do 8 de janeiro porque a gente sabe o que aconteceu, hoje a gente tem clareza por depoimentos de gente que estava dentro do governo dele ou que estava no comando das Forças Armadas. Gente que foi convidada para fazer um golpe", comentou Lula. (ANSA).

