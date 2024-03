Bolsas da Europa sobem levemente, após dados chineses e de olho em CPI local e juros globais

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 18/03/2024 - As bolsas europeias operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, na esteira de dados melhores do que o esperado da China e à espera de revisão de números da inflação da zona do euro, logo mais, e de decisões de juros, ao longo da semana.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha avanço marginal de 0,07%, a 505,15 pontos. Apenas o subíndice de recursos básicos subia 0,23%, após dados chineses de produção industrial e vendas no varejo superarem as expectativas no primeiro bimestre do ano.

Investidores aguardam nesta manhã pesquisa final sobre a inflação ao consumidor (CPI) da zona do euro, que mostrou taxa anual de 2,6% na leitura preliminar de fevereiro. O Banco Central Europeu (BCE) vem buscando evidências de que a inflação do bloco está se movendo de forma sustentável para a meta oficial de 2%, antes de considerar a hipótese de cortes de juros.

Nesta semana, o Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), o Banco da Inglaterra (BoE) e o Banco do Japão (BoJ) farão anúncios de política monetária. A expectativa é que Fed e BoE deixem seus juros básicos inalterados. Já o BoJ deverá acabar com sua política de juro negativo, adotada há mais de oito anos, segundo economistas.

Às 6h27 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,16%, a de Paris avançava 0,03% e a de Frankfurt ganhava 0,32%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 0,42%, 0,53% e 0,38%, respectivamente.

Entre ações individuais, destaque para a da British American Tobacco, que subia mais de 1% em Londres, após a maior empresa de tabaco do mundo iniciar recompra de ações no valor de 1,6 bilhão de libras.

