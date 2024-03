Bolsa de Milão não segura marca de 34 mil pontos e fecha estável

MILÃO, 18 MAR (ANSA) - A Bolsa de Valores de Milão encerrou o pregão desta segunda-feira (18) estável, após ter chegado a superar a barreira dos 34 mil pontos pela primeira vez na história do índice FTSE MIB.

Sem conseguir segurar o resultado, o indicador acabou fechando o dia em 33.940,96 pontos, com variação nula. A maior alta do pregão foi registrada pelo grupo aeroespacial e de defesa Leonardo (+2,26%), enquanto a empresas de sistemas de pagamento Nexi liderou as perdas, com queda de 3,31%. (ANSA).

