Bibliotecas brasileira e vaticana assinam acordo de cooperação

ROMA, 18 MAR (ANSA) - A Biblioteca Apostólica Vaticana e a Fundação Biblioteca Nacional do Brasil assinaram um memorando de entendimento para cooperação técnica e científica que prevê, entre outras coisas, o desenvolvimento de projetos conjuntos na conservação de seus respectivos acervos.

A cerimônia, realizada nesta segunda-feira (18) na Cidade do Vaticano, contou com a presença do arquivista e bibliotecário da Santa Igreja Romana, monsenhor Angelo Vincenzo Zani, do presidente da Fundação Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, e do embaixador brasileiro na Santa Sé, Everton Vieira Vargas.

Graças ao memorando - que tem duração de três anos e poderá ser prorrogado - as duas instituições poderão organizar conferências, seminários, workshops, cursos, exposições e outros eventos culturais e científicos; promover missões para a troca de informações sobre práticas científicas e técnicas de conservação inovadoras; apoiar programas e projetos de digitalização de seus acervos; receber visitas de técnicos e especialistas; e incentivar o intercâmbio de publicações e materiais multimídia para enriquecer o catálogo de cada entidade.

"É um dia histórico para o futuro de um aspecto sensível para a cultura da paz e das relações ecumênicas", disse Lucchesi.

