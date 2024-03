Mudança da meta de resultado primário não está em discussão, diz Rui Costa

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta segunda-feira que o tema da mudança da meta fiscal para este ano não está posto e afirmou que a discussão sobre planejamento orçamentário no governo se dará somente após a divulgação de um relatório sobre receitas e despesas previsto para os próximos dias.

"Isto não está posto no momento e nós só conversaremos sobre este tema ou qualquer outro relacionado à execução orçamentária ou planejamento orçamentário a partir do relatório do bimestre", disse Costa em entrevista coletiva após uma reunião ministerial liderada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024 enviada pelo Executivo e aprovada pelo Congresso no ano passado prevê zerar o déficit primário neste ano, mas o cumprimento da meta depende da efetivação de medidas legislativas que garantam um aumento da arrecadação federal.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reiterado confiança em cumprir a meta fiscal de 2024, ao mesmo tempo que tem ressaltado a necessidade de uma harmonia entre Executivo, Legislativo e Judiciário para chegar ao objetivo.

Apesar da insistência de Haddad em manter a meta de zerar o déficit primário neste ano, Lula já deu declarações que apontam um compromisso menor do presidente com a meta defendida pelo chefe da Fazenda.

No mês passado, por exemplo, Lula disse em entrevista à Rádio Itatiaia, de Minas Gerais, que "se der" para zerar o déficit, "ótimo, mas, se não der, ótimo também".

EXPLICANDO OS RESULTADOS

Na reunião ministerial desta segunda, Lula pediu aos ministros que busquem maneiras de tornar compreensível para a população os resultados das políticas públicas adotadas pelo governo.

Segundo Rui Costa, o presidente pediu que os ministros revisitem os projetos lançados no ano passado e busquem sua concretização.

"E que a gente procure agregar em indicadores que sejam compreensíveis pela população, os resultados do governo, os resultados da economia, os resultados das coisas que estamos fazendo", disse o ministro da Casa Civil.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)