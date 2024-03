Aos 35 anos, Fabien Ferré se torna mais jovem chef francês com três estrelas Michelin

O guia Michelin atribuiu esta segunda-feira (18) uma terceira estrela ao restaurante Le Gabriel by Jérôme Banctel, em Paris. O La Table du Castellet, no sudeste da França, liderado pelo chef de 35 anos Fabien Ferré, levou três estrelas de uma só vez, um fato bastante raro na história da premiação.

Aos 35 anos, Fabien Ferré faz história na Michelin e se torna o mais jovem chef francês com três estrelas. Esta é a terceira vez que um chef recebe três estrelas de uma vez na premiação.

"Não sou bom em discursos, um pouco mais em culinária", declarou o chef no palco, ao receber a recompensa. "Cheguei ao Castellet há 11 anos. Será que algum dia imaginaria estar neste palco com a maior recompensa?", acrescentou, visivelmente emocionado.

O restaurante Table du Castellet fica em um luxuoso hotel spa de cinco estrelas entre Toulon e Marselha, na turística região da Provence francesa. Até 2022, estava sob o comando do chef Christophe Bacquié, três estrelas em 2018, que subiu ao palco na noite de segunda-feira, a pedido de Fabien Ferré .

As estrelas atribuídas este ano, elevam para 30 o número de endereços com três estrelas na França.

Fabien Ferré e Jérôme Banctel sucedem Alexandre Couillon, chef do restaurante La Marine, em Noirmoutier, no sudoeste da França, o único com três estrelas em 2023.

A safra 2024 também inclui 8 novos restaurantes de duas estrelas, entre eles o de Christophe Cussac, Les Ambassadeurs, no hotel Metropole, em Mônaco. O chef Frédéric Anton e seu chef executivo Kévin Garcia conquistam duas estrelas pela primeira vez para o lendário restaurante Jules Verne, que fica no topo da Torre Eiffel.

Nenhuma mulher está no alto da lista, mas um número recorde de 52 novos restaurantes obtém uma primeira estrela, com uma clara concentração em Paris e no sul da França.

(Com AFP)