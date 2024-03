Agricultores poloneses bloqueiam duas passagens na fronteira com a Alemanha

VARSÓVIA (Reuters) - Agricultores poloneses bloquearam duas passagens de fronteira com a Alemanha nesta segunda-feira, de acordo com a polícia local, à medida que protestos contra as regulamentações ambientais da União Europeia e importações baratas se espalham pelos países do bloco.

Os agricultores da Polônia e de toda a UE têm pedido mudanças nas restrições impostas a eles pelo Acordo Verde do bloco para combater as mudanças climáticas e para a reimposição de taxas alfandegárias sobre as importações de produtos agrícolas da Ucrânia que foram dispensadas após a invasão do país pela Rússia em 2022.

Na sexta-feira, a Comissão Europeia ofereceu concessões aos agricultores ao propor uma flexibilização de uma série de regras sobre deixar a terra em pousio ou fazer rotação de culturas.

Nesta segunda-feira, os agricultores bloquearam as passagens de fronteira de Swiecko e Gubinek com a Alemanha. Um porta-voz da polícia local disse que os bloqueios começaram no domingo e estavam programados para continuar até quarta-feira.

"O tráfego em Swiecko e Gubinek está bloqueado, não é possível viajar em nenhuma das direções", disse Marcin Maludy, porta-voz da polícia da cidade vizinha Gorzow Wielkopolski.

Maludy disse que a única possibilidade para os caminhões da região de Lubusz viajarem para a Alemanha era ir para Olszyn, enquanto os carros podiam passar pelos outros cruzamentos da região.

Os agricultores poloneses estão planejando protestos em massa em todo o país na quarta-feira, mantendo a pressão sobre as autoridades para que atendam às suas demandas.

Eles têm uma queixa especial devido ao aumento da concorrência dos agricultores da Ucrânia, que não faz parte da UE, que eles acusam de inundar os mercados europeus com importações baratas que os deixam incapazes de competir.

(Por Alan Charlish)