Avião de pequeno porte cai no Acre e mata ao menos uma pessoa

Um avião de pequeno porte caiu no município de Manoel Urbano, no oeste do Acre, nesta segunda-feira (18). Um homem, que estava entre os passageiros, morreu no acidente.

O que aconteceu

A aeronave levava sete pessoas de Manoel Urbano para a cidade de Santa Rosa do Purus, segundo o governo do Acre. As vítimas são três mulheres e quatro homens.

O avião caiu após alcançar a altura de 1 km da pista.

O piloto está em estado grave. Os outros cinco feridos foram levados ao hospital da cidade.

O governo do Acre diz que os feridos irão passar por avaliação e podem ser encaminhados a outras unidades de saúde.

As vítimas já foram identificadas pela Polícia Civil. As causas da queda serão investigadas pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ligado à FAB (Força Aérea Brasileira).

O UOL tenta contato com a Aeronáutica sobre o caso. Se houver resposta, o texto será atualizado.