Adeus, Ford PowerShift: dono tem solução radical para câmbio problemático

Presente em veículos da Ford comercializados entre 2013 e 2017 no Brasil, nos modelos Focus, Fiesta e EcoSport, o câmbio Powershift já apresentou problemas difíceis de ser resolvidos, tais como trepidações, ruídos, vazamento, perda de rendimento e travamento das mudanças.

A marca norte-americana admitiu as falhas em 2016 e chegou a fechar um acordo com o Procon-SP, elevando a garantia do módulo eletrônico do controle de transmissão.

Apesar disso, pelo menos um proprietário de carro com essa transmissão, que tem dupla embreagem a seco, apelou a uma solução radical: converter o câmbio para manual

Em vídeo que circula nas redes sociais, um mecânico exibe o feito. No perfil do Instagram @profdicaixa, aparece um Ford Focus 2.0 com pedal de embreagem.

O processo de troca envolve a mudança de vários componentes.

"Tiramos toda parte Powershift do automóvel (cambio,embreagem,volante do motor, eixos, pedais e alavanca de marcha). Logo em seguida, colocamos o kit do mesmo carro, porém com câmbio manual Depois de prontos, fazemos a parte da elétrica para o carro ficar 100%, sem nenhuma avaria", explica Paulo Dilamar, proprietário da oficina, mais conhecido como professor dicaixa.

Chamada por entusiastas de swap, a prática é uma troca de componentes mecânicos por outros, especialmente motor e câmbio. Em geral, a substituição exige adaptações em relação ao projeto oroginal, ainda que utilizem componentes do próprio modelo ou marca.

Embora o Focus 1.6 tenha caixa de cinco marchas, a oficina utiliza uma um pouco diferente.

"Colocamos apenas o ib5+, que seria do EcoSport 2.0, pois compensa na economia de gasolina", ressalta Dilamar.

Os custos são de, aproximadamente, R$ 8 mil para o Fiesta, R$ 10 mil para o Focus e EcoSport 1.6 e R$ 11 mil para o Focus 2.0. Segundo Dilamar, o serviço exige três dias de trabalho.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.