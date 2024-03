Ações da China fecham em alta com dados sólidos de atividade

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por dados que mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo do país superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, enquanto as últimas medidas do órgão regulador de valores mobiliários também ajudaram.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,94%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,99%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,1%.

Pequim informou que a produção industrial subiu 7% em janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as vendas no varejo aumentaram 5,5%. No entanto, o setor imobiliário continuou a ser uma preocupação, já que o investimento em imóveis caiu 9% no ano, reforçando a necessidade de mais medidas de apoio.

As ações asiáticas em geral também se firmaram já que os dados chineses surpreenderam positivamente, enquanto os investidores procuravam navegar em um campo minado de reuniões de bancos centrais nesta semana que podem levar ao fim dos recursos livres no Japão e um caminho mais lento para os cortes nos juros dos Estados Unidos.

A Comissão Reguladora de Títulos e Valores Mobiliários da China publicou um conjunto de regras na sexta-feira que aumentará o escrutínio sobre listagens de ações, empresas públicas e subscritores, à medida que os reguladores aumentam os esforços para reavivar a confiança dos investidores.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 2,67%, a 39.740 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,10%, a 16.737 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,99%, a 3.084 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,94%, a 3.603 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,71%, a 2.685 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,00%, a 19.879 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,03%, a 3.171 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,07%, a 7.675 pontos.