Você compraria um carro rosa?

Levantei essa questão devido a um carro que avaliei nesta semana: um Chevrolet Cruze rosa, daqueles que vendedores e vendedoras da empresa de cosméticos Mary Kay ganham como prêmio devido à boa performance.

Inicialmente, o vendedor estava na dúvida em manter essa cor ou repintar o veículo em um padrão mais tradicional.

Essa dúvida é comum, já que muitos brasileiros são avessos a cores extravagantes nos carros. Basta olhar para as ruas e comprovar que a maioria não foge do padrão preto, prata, cinza ou branco. Quando aparece um tom diferente, como vermelho, azul ou marrom, o mercado costuma torcer o nariz.

É de se imaginar que o rosa seja ainda mais rejeitado, mas não foi exatamente isso que aconteceu depois que publiquei o vídeo desse Cruze nas minhas redes sociais.

Conto os detalhes no vídeo dessa semana, que confirma aquele velho ditado segundo o qual "toda panela tem sua tampa".

