Falta espaço para pendurar roupas? Varal retrátil de R$ 50 promete resolver

Uma das maiores dificuldades para quem mora em casa ou apartamento pequeno é a falta de espaço para estender roupas. Em busca de soluções para isso, o Guia de Compras UOL encontrou um varal retrátil que promete dar uma boa ajuda, e custa R$ 50.

O modelo Rotoflex, da marca Secalux, passa de 4 metros quando é puxado, e fica "escondido" quando está fora de uso. O produto registrou mais de 200 compras só no mês passado na Amazon, parceira do UOL. Confira a seguir opiniões de quem já tem um em casa.

O que o varal automático tem de bom?

É fácil de usar: puxe a trava lateral duas vezes para o lado para soltá-lo, estique as cordas e trave novamente, empurrando o botão para dentro;

Automático e retrátil;

Tem 5 cordas;

Estica até 4,10 metros.

O que diz quem comprou?

O produto tem mais de 1.700 avaliações na Amazon, com nota média de 4,4 (de um total de 5). Confira algumas opiniões dos consumidores:

Um ótimo produto. Na verdade, superou minhas expectativas. Estendo calças jeans (no máximo 2 em cada varal) e sustenta muito bem. Sylvia

Produto prático, fácil de instalar (para quem está acostumado a mexer com furadeira) e não ocupa muito espaço. Ana Clara

O produto é forte e de qualidade. Amei e recomendo a compra. Karina

Bastante prático e eficiente. É um pouco fraco, mas para minha necessidade atendeu plenamente. Romel Pereira

O produto em si é um pouco fraquinho. Esse é o terceiro que eu compro, mas ele é muito prático, então mesmo quebrando fácil eu vou continuar comprando, porque é exatamente o que eu preciso. Chegou antes do prazo . Liliam Dallegrave

Principais reclamações

Os principais pontos de atenção destacados por quem comprou são a fragilidade do material e dificuldades no manuseio da trava. Veja algumas opiniões:

Com pouco tempo de uso a trava parou de funcionar e agora o varal fica montado o tempo inteiro. Ele também não sustenta muito peso, tem que ficar bem atento a isso. Bianca

Superfraco, mesmo colocando pouca coisa, como roupas leves e quase secas. Ainda assim fica estalando. Uso para coisas beeem leves mesmo e não consigo aproveitar a metragem dele devido à fragilidade do material. Não vale a pena comprar, apesar da ideia ser muito boa para quem tem pouco espaço. Jéssica

As cordas não conseguem ficar todas esticadas. A trava é péssima tanto para acionar quanto para destravar (...). Flávia Rebello

