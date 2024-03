Terremoto de magnitude 5,7 atinge a Nicarágua sem causar vítimas ou danos

Um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter ocorreu no sábado em uma faixa do Pacífico na Nicarágua, sem causar vítimas ou danos e foi sentido também em áreas de El Salvador e Honduras, informou o serviço meteorológico nicaraguense.

O tremor, que causou alerta entre a população em Manágua e outras localidades, foi registrado às 18H44 locais (21h44 em Brasília).

Seu epicentro foi no mar, há cerca de 56 km a sudoeste do balneário de Jiqilillo, próximo ao Golfo de Fonseca, que a Nicarágua compartilha com Honduras e El Salvador, disse o Instituto de Estudos Territoriais (Ineter).

O Ineter acrescentou que o terremoto ocorreu no Pacífico, a cerca de 24 km de profundidade devido aos "processos de choque entre as Placas tectônicas Cocos e Caribe".

O abalo também foi sentido em alguns locais de Honduras e El Salvador, incluindo sua capital.

bur-fj/arm/gc/jc

© Agence France-Presse