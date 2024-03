Supremo ouvirá PGR sobre alegada ameaça a Rueda

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta sexta-feira, 15, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre a denúncia do presidente eleito do União Brasil, Antônio de Rueda, de que teria sido ameaçado de morte pelo dirigente da sigla Luciano Bivar.

Rueda foi eleito para comandar o União Brasil em 29 de fevereiro, após uma tentativa de "virada de mesa" de Bivar que tentou cancelar a convenção. A posse do dirigente está prevista para maio. Há uma disputa pelo controle do partido, que foi criado em 2022 como resultado da fusão entre o DEM e o PSL. As duas alas, no entanto, nunca se acertaram.

Em meio à crise, duas casas de Rueda pegaram fogo simultaneamente na semana passada. Bivar foi apontado por aliados de Rueda como mandante dos incêndios. Ele nega. Rueda ainda disse que o deputado o ameaçou. Ala majoritária do partido solicita a expulsão de Bivar. Procurado, o parlamentar não comentou.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.