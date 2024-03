Muco de caracol na pele? Substância movimenta milhões e vira queridinha

Uma substância tem chamado a atenção no mercado de cosméticos internacional: o muco de caracol.

Como são os cosméticos

Cosméticos feitos a partir dessa substância prometem uma série de benefícios para a pele, como o rejuvenescimento e a reparação. Apesar de alguns benefícios já serem comprovados, cientistas ainda estão estudando para compreender a relação dessa substância com a pele humana.

A comercialização do muco de caracol começou na Coreia do Sul. Os cosméticos ganharam popularidade e agora vêm conquistando também os Estados Unidos. No TikTok, vários usuários enaltecem a substância como uma solução para questões de pele, como a acne.

O mercado global do muco de caracol já foi avaliado em US$ 555,9 milhões (R$ 2,7 bilhões). Esse foi o valor encontrado pela Coherent Market Insights em 2022. A expectativa é a de que o comércio cresça a US$ 1,2 bilhão (R$ 5,9 bilhões) até 2030.

Ele ainda não se popularizou no Brasil, mas o produto é permitido pela Anvisa. A agência afirmou a VivaBem que já identificou produtos regularizados que têm o ingrediente em sua composição. Além disso, a reportagem encontrou produtos internacionais que dizem ter a substância disponíveis para importação em sites de comércio online.

O que é o muco de caracol?

Molusco produz substância durante locomoção Imagem: Getty Images

É uma secreção natural do molusco. Ela é observada a olho nu, especialmente quando o caracol se locomove e deixa um rastro de "gosma" para trás.

Ele ocorre tanto em moluscos terrestres quanto aquáticos. No entanto, a produção dessa secreção é maior nos que são terrestres.

Uma das principais funções do muco é a locomoção, já que o molusco desliza na superfície para se mover. Outra importância do muco se deve ao fato de os moluscos perderem facilmente água do corpo. Com a secreção, eles evitam ficar desidratados.

Além disso, o muco também pode ajudá-lo a escapar de potenciais predadores, já que com isso conseguem deslizar melhor, além de auxiliar na regeneração epidérmica do molusco, caso ele se machuque.

Cada molusco tem uma composição de muco específica. Mas a substância é composta majoritariamente por água. O muco ainda tem elementos como colágeno, ácido hialurônico, glicoproteínas, ácido glicólico e enzimas.

Qual a relação do muco com a pele humana?

O uso do muco de caracol na pele humana vem desde a Grécia Antiga. A substância era utilizada para reduzir inflamação e sinais de envelhecimento, segundo um artigo publicado no NCBI (Centro Nacional de Informação Biotecnológica dos Estados Unidos, em tradução livre).

Estudos comprovam que realmente faz bem para pele. A regeneração da pele e o auxílio na cicatrização são benefícios comprovados do muco do caracol, segundo o NCBI. No entanto, ainda "restam diversas questões a serem respondidas sobre as propriedades dos mucos em relação aos usos aplicáveis", diz artigo.

Pensando no que a gente vê no molusco, quando ele sofre uma injúria, ele logo se recupera. O muco tem essa função.

Suzete Rodrigues Gomes, chefe substituta do Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz).

Produtos são livres de crueldade?

Tecnicamente não são. Ainda que algumas empresas digam que a fabricação do muco é livre de crueldade, é muito provável que ele seja colocado em situação de estresse para que seja extraída a substância em grande quantidade para ser comercializada.