Polícia suíça impede político austríaco de extrema direita de falar em evento

ZURIQUE (Reuters) - Um político austríaco de extrema direita foi impedido pela polícia de discursar em um evento no cantão suíço de Aargau no sábado, depois que os organizadores não atenderam a um pedido da polícia para que o evento fosse cancelado.

Martin Sellner, líder do Movimento Identitário -- classificado em 2019 pelo serviço de inteligência doméstica da Alemanha como um grupo de extrema direita, em um sinal de preocupação oficial com radicais com visões anti-islâmicas e racistas -- viajou a Tegerfelden para se apresentar no evento organizado por um grupo suíço chamado "Junge Tat" (Ação Jovem).

Sellner havia planejado falar sobre "remigração", um conceito segundo o qual alguns imigrantes podem ser forçados a deixar o país, mesmo que tenham cidadania.

"A polícia do Kanton de Aargau, na Suíça, invadiu um discurso, desligou a eletricidade, me algemou e me empurrou", escreveu Sellner na plataforma de mídia social X. "Não tenho permissão para entrar em Aargau por 2 meses."

A polícia de Aargau confirmou que havia encerrado o evento depois que os organizadores não atenderam a uma solicitação para fazê-lo.

"Para garantir a segurança pública e evitar confrontos com pessoas do lado oposto, o orador do evento foi detido e ordenado a deixar o território cantonal", disse a polícia de Aargau em um comunicado.

