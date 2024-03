Rio registra sensações térmicas maiores que ontem: 54,3ºC às 9h

Do UOL, em São Paulo

Na manhã deste domingo, o Jardim Botânico, na Zona Sul da cidade, registrou 54,3°C de sensação térmica às 08h45. O número já é maior do que o registrado no mesmo período ontem. Em Guaratiba, a sensação térmica às 9h era de 53,2°C, e na Barra/Riocentro, 51,0°C às 08h50.

O que aconteceu

Os registros de hoje já são maiores que os da manhã de ontem no mesmo período. No sábado, a cidade teve a maior sensação térmica da série histórica, 60,1°C em Guaratiba, na Zona Oeste, às 10h20.

Ontem por volta deste mesmo horário, as maiores sensações térmicas registradas eram: 50,5°C às 9h em Santa Cruz; 49,1°C às 09h05 no Jardim Botânico e 47,3°C às 09h05 na Barra/Riocentro.

Até às 9h de hoje, as maiores temperaturas foram: 34,9°C às 08h50 na Barra/Riocentro, 34,5°C às 08h50 no Jardim Botânico, e 34,3°C às 09h em Santa Cruz.

O Rio de Janeiro está em alerta amarelo para uma onda de calor. Isso significa que, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas devem ficar cinco graus Celsius acima da média por dois a três dias consecutivos.

O final de semana é de muito calor por causa da atuação de uma massa de ar quente, segundo o Sistema Alerta Rio, da prefeitura.

Falta de água na Zona Oeste, Zona Norte e Baixada Fluminense. Bairros da Zona Norte e municípios da Baixada Fluminense (Nilópolis, São João de Meriti e Mesquita) estão com o fornecimento afetado por causa de um reparo da Rio+Saneamento, de acordo com a Águas do Rio, desde sexta-feira (15/03). "O abastecimento está sendo normalizado de forma gradativa, após medidas operacionais adotadas pela concessionária", afirma a empresa. Ontem os bairros de Realengo e Vila Militar, na Zona Oeste, tiveram o fornecimento de água afetado por causa de um reparo de vazamento em Deodoro, segundo a Rio+Saneamento. Na manhã de hoje, a concessionária informou que o abastecimento foi normalizado.