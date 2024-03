Netanyahu rejeita pressão internacional e confirma ofensiva terrestre de Israel em Rafah

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, rejeitou, no domingo (17), a pressão que está sendo exercida sobre seu país para interromper o conflito Israel-Hamas. Ele declarou que a invasão terrestre de Rafah, a cidade no sul da Faixa de Gaza onde, segundo a ONU, quase 1,5 milhão de habitantes de Gaza se refugiam, será de fato realizada. Uma delegação israelense também viajará para o Catar, onde serão realizadas novas negociações para uma possível trégua em Gaza.

"Não é segredo", diz Benjamin Netanyahu, mais determinado do que nunca, aos ministros de seu governo. A pressão internacional contra nós está se intensificando, contra o exército, o governo e também contra o primeiro-ministro. Não há nenhuma questão de eleições agora, o que paralisaria o país por seis meses", continuou o chefe do governo israelense.

Nas últimas 24 horas, mais de 90 palestinos, incluindo 12 da mesma família, foram mortos nos incansáveis ataques aéreos israelenses que atingiram várias áreas da Faixa de Gaza, incluindo Rafah, de acordo com o Ministério da Saúde do movimento islâmico palestino Hamas.

"As coisas têm que ficar claras. Se pararmos agora, isso significa que Israel perdeu a guerra. E não permitiremos que isso aconteça. Portanto, não devemos ceder a essa pressão. E não cederemos. Portanto, gostaria de enfatizar que vamos operar em Rafah. Isso levará algumas semanas. Mas isso vai acontecer", acrescentou o primeiro-ministro em um comunicado enviado por seu gabinete.

Netanyahu ainda acusou: "Vocês têm memória curta". Vocês se esqueceram tão rapidamente do dia 7 de outubro, o mais terrível massacre cometido contra os judeus desde o Holocausto?" E sugeriu: "Em vez de pressionar Israel, voltem-se para o Hamas e seu padrinho, o Irã". Essas observações foram dirigidas principalmente ao presidente dos EUA, Joe Biden, como explica o correspondente da RFI em Jerusalém, Michel Paul.

Essas declarações foram feitas no momento em que Netanyahu deve receber o chanceler alemão Olaf Scholz ainda no domingo. No final do dia, ele também deve convocar uma reunião do gabinete de segurança para determinar a posição da delegação israelense que deve viajar ao Catar para negociar uma possível trégua de seis semanas em Gaza e a libertação de reféns do Hamas em troca de prisioneiros palestinos.

Proposta de trégua é interrompida

O chefe do Mossad, David Barnea, coordena a delegação israelense responsável pela negociação de uma trégua em Gaza. Essa é uma nova tentativa de conversações com os mediadores do Catar, em um momento em que as discussões seguem há semanas sem avançar e o plano de três fases apresentado pelo Hamas até agora não conseguiu convencer as autoridades israelenses.

O Hamas está propondo uma trégua gradual em três fases. A primeira é a retirada do exército israelense da Salah al-Din Boulevard - a principal artéria que atravessa Gaza de norte a sul - e a permissão do retorno de pessoas deslocadas e da ajuda humanitária. Foi nesse ponto que as trocas começaram: o grupo armado se comprometeu inicialmente a libertar os reféns israelenses mais vulneráveis - mulheres, crianças, idosos e doentes - em troca de um máximo de mil prisioneiros palestinos mantidos em Israel.

Para a segunda fase, o movimento islâmico está aumentando as apostas em relação aos soldados do Estado hebreu capturados durante o ataque de 7 de outubro. Eles não farão parte das negociações, argumenta o Hamas, até que um cessar-fogo permanente seja declarado.

Finalmente, se todas as condições forem atendidas, o processo de reconstrução de Gaza e o fim do cerco de Israel poderão começar. Benjamin Netanyahu acredita que tudo isso não é realista. O objetivo do primeiro-ministro israelense é destruir o Hamas. Seu gabinete de segurança deve entregar seu roteiro à delegação que parte para o Catar.

Pressões internacionais

Washington vem alertando há várias semanas sobre o risco para a população civil de Rafah, e na sexta-feira (15) a Casa Branca exigiu ver os "planos" de Israel para essa ofensiva.

Netanyahu anunciou na sexta-feira que havia aprovado os "planos de ação" do exército para o "lado operacional" e a "evacuação da população", sem dar mais detalhes. Após esse anúncio, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha insistiu que tal ofensiva "não poderia ser justificada".

Os Estados Unidos "não podem apoiar uma operação em Rafah que não inclua um plano viável, verificável e alcançável que leve em conta os 1,5 milhão de pessoas que estão tentando encontrar refúgio em Rafah", reafirmou John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, na Fox News no domingo. Washington ainda não recebeu um "plano confiável" de Israel para fazer isso, enfatizou.

(Com RFI e AFP)