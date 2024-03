Medvedev vence Paul e vai enfrentar Alcaraz na final de Indian Wells

O tenista russo Daniil Medvedev, número 4 do mundo, venceu o americano Tommy Paul (17º) no início da madrugada deste domingo (17) e vai disputar a final do Masters 1000 de Indian Wells com o espanhol Carlos Alcaraz (2º).

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 1-6, 7-6 (7/3) e 6-2, em duas horas e 23 minutos.

Paul, que tentava chegar a sua primeira final de Masters 1000, esteve perto da vitória, mas sofreu uma torção no tornozelo no tie break do segundo set e continuou na partida no sacrifício.

Vice-campeão do Aberto da Austrália em janeiro, o russo fará sua décima final de Masters 1000 e voltará a enfrentar Alcaraz, que o derrotou na decisão de Indian Wells em 2023.

O espanhol avançou na outra semifinal ao derrotar o italiano Jannik Sinner (3º).

"Vai ser duro. Carlos jogou muito em hoje no segundo e no terceiro set", reconheceu Medvedev.

"Sei o que aconteceu no ano passado, então vou me esforçar ao máximo para tentar dar o troco e jogar melhor, ser mais forte, acertar mais as linhas, essas coisas. Espero conseguir", acrescentou.

O tenista russo de 28 anos tem mais uma oportunidade de conquistar o único Masters 1000 de quadra dura que ainda não venceu, depois de ter sido campeão em Cincinnati (2019), Xangai (2019), Paris (2020), Canadá (2021) e Miami (2023).

Medvedev teve sangue frio para se recuperar depois de ter sido atropelado no primeiro set por Paul, que foi certeiro nas devoluções e contou com o apoio do público na quadra central.

Na segunda parcial, o americano de 26 anos chegou a estar perdendo por 4-0, mas se recuperou e conseguiu forçar o tie break.

Porém, quando vencia por 3-2, sofreu uma torção no tornozelo esquerdo ao saltar para buscar uma bola no fundo da quadra e teve que receber atendimento depois de Medvedev ter fechado o set.

Embora tenha continuado com o tornozelo enfaixado, Paul não foi páreo para o russo e acabou amplamente superado no terceiro set.

A final do Masters 1000 de Indial Wells entre Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev está programada para este domingo, a partir das 18h (horário de Brasília).

gbv/cl/cb

© Agence France-Presse