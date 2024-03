Leverkusen vence Freiburg e volta a abrir 10 pontos sobre o Bayern

O Bayer Leverkusen se aproximou ainda mais do seu primeiro título do Campeonato Alemão ao derrotar o Freiburg (9º) por 3 a 2 neste domingo (17), pela 26ª rodada.

A oito jogos do fim do campeonato, a vitória recoloca o Leverkusen dez pontos à frente do Bayern de Munique (2º), depois de o time bávaro ter diminuído provisoriamente a distância com a vitória sobre o lanterna Darmstadt por 5 a 2 no sábado.

Mas essa dose de pressão foi bem administrada pelo líder, que chegou a 38 jogos sem perder, levando em conta todas as competições.

Mesmo sem brilho e com altos e baixos, o Leverkusen conseguiu a vitória marcando com Florian Wirtz (2'), Adam Hlozek (40') e Patrik Schick (53'). Ritsu Doan (10') e Yannik Keitel (79') descontaram para os anfitriões.

Invicto durante toda a temporada, o Bayer Leverkusen não sofreu mais de dois gols em um mesmo jogo.

Também neste domingo, o Borussia Dortmund (4º) derrotou em casa o Eintracht Frankfurt (6º) por 3 a 1 para se manter na zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

O Eintracht chegou a abrir o placar com Mario Götze (13), mas o Dortmund conseguiu a virada com os gols de Karim Adeyemi (33'), Mats Hummels (81') e Emre Can (90'+3 de pênalti).

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

- Sexta-feira:

Colônia - RB Leipzig 1 - 5

- Sábado:

Union Berlin - Werder Bremen 2 - 1

Darmstadt - Bayern de Munique 2 - 5

Wolfsburg - Augsburg 1 - 3

Heidenheim - B. Mönchengladbach 1 - 1

Mainz - Bochum 2 - 0

Hoffenheim - Stuttgart 0 - 3

- Domingo:

Freiburg - Bayer Leverkusen 2 - 3

B. Dortmund - E. Frankfurt 3 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 70 26 22 4 0 66 18 48

2. Bayern de Munique 60 26 19 3 4 78 31 47

3. Stuttgart 56 26 18 2 6 60 31 29

4. Borussia Dortmund 50 26 14 8 4 53 32 21

5. RB Leipzig 49 26 15 4 7 60 32 28

6. Eintracht Frankfurt 40 26 10 10 6 42 35 7

7. Augsburg 35 26 9 8 9 43 42 1

8. Hoffenheim 33 26 9 6 11 44 50 -6

9. Freiburg 33 26 9 6 11 36 48 -12

10. Werder Bremen 30 26 8 6 12 35 41 -6

11. Heidenheim 29 26 7 8 11 35 44 -9

12. B. Mönchengladbach 28 26 6 10 10 46 50 -4

13. Union Berlin 28 26 8 4 14 25 42 -17

14. Wolfsburg 25 26 6 7 13 31 44 -13

15. Bochum 25 26 5 10 11 30 54 -24

16. Mainz 19 26 3 10 13 22 46 -24

17. Colônia 18 26 3 9 14 20 47 -27

18. Darmstadt 13 26 2 7 17 26 65 -39

lve/dr/iga/cb

© Agence France-Presse