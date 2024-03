Kane viaja à Inglaterra para tratar lesão no tornozelo

O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, vai tratar a lesão que sofreu no tornozelo com os médicos da seleção da Inglaterra em "estreita" consulta com o departamento médico do clube bávaro, anunciou neste domingo o atual campeão da Alemanha.

Kane ficará no centro de treinamento dos 'Three Lions' antes dos amistosos contra Brasil (23 de março) e Bélgica (26 de março) em Wembley.

No sábado, depois de marcar um dos gols da vitória do Bayern sobre o Darmstadt por 5 a 2, o capitão e maior artilheiro da seleção inglesa deixou o campo após sentir o tornozelo esquerdo.

O técnico do time bávaro, Thomas Tuchel, confirmou depois que Kane "tropeçou, caiu na rede e torceu o tornozelo".

Christoph Freund, diretor esportivo do clube, ressaltou que o atacante "não assumirá nenhum risco" em caso de lesão.

O próximo jogo do Bayern será no dia 30 de março, em casa, contra o Borussia Dortmund.

Kane tem um longo histórico de lesões de tornozelo. Em 2019, ele teve que ficar afastado dos gramados por três meses devido a duas lesões diferentes no mesmo tornozelo.

