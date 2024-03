Jogos de Paris podem ter apenas 40 atletas russos, diz vice-presidente do COI

SYDNEY (Reuters) - O vice-presidente sênior do Comitê Olímpico Internacional (COI), John Coates, não sabe com certeza quantos atletas russos competirão como neutros nos Jogos de Paris, mas acredita que as informações de que podem ser apenas 40 estariam próximas da realidade.

De acordo com as sanções aplicadas pela invasão da Rússia à Ucrânia em 2022, para a qual Belarus serviu como um posto de preparação, o COI permitirá que apenas alguns atletas russos e bielorrussos compitam em Paris, sob restrições rígidas.

A inclusão de atletas neutros continua sendo uma questão polêmica. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, descreveu a decisão de dezembro de permitir que eles participem de “vergonhosa”, e a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse na semana passada esperar que eles não venham.

“A questão é quantos deles estarão lá também, porque eles não estarão em nenhum esporte por equipes porque não podem competir como Rússia”, disse Coates, na edição de domingo do Daily Telegraph de Sydney.

“Então, quem for treinado em clubes militares russos não irá. Eu não sei, mas obviamente alguns atletas podem escolher não ir se não forem competir pela Rússia.”

“Eu posso não estar certo, mas acho que li em algum lugar que podem ser apenas 40.”

Os atletas neutros competirão apenas em esportes individuais sem bandeiras, emblemas ou hinos nacionais, e os atletas que apoiam ativamente a guerra na Ucrânia ou são contratados pelos militares russos ou bielorrussos não são elegíveis.

Moscou, que descreve a invasão como uma "operação militar especial", chamou as restrições de "ilegítimas, injustas e inaceitáveis", mas o chefe olímpico da Rússia, Stanislav Pozdnyakov, confirmou que seus atletas não boicotariam os Jogos.

Os Jogos Olímpicos de Paris vão de 26 de julho a 11 de agosto.