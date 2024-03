Janja representará Lula e assumirá frente de campanhas femininas do PT

Do UOL, em Brasília

A primeira-dama Janja da Silva vai assumir a linha de frente das campanhas femininas do PT nas eleições municipais.

O que aconteceu

A proposta é que ela viaje o país durante a pré-campanha. Vai ajudar candidatas em capitais e cidades-chave que tenham uma mulher como cabeça de chapa. Ela deverá ir a comícios e aparecer em vídeos, sozinha ou ao lado do marido, o presidente Lula (PT).

A proposta deverá ser sedimentada durante o encontro virtual "Mulheres do PT" na próxima terça (19). Ainda sem cronograma definido, a expectativa é que ela participe de lançamentos de pré-campanhas em capitais já no primeiro semestre.

A estratégia é buscar mais engajamento da militância e dialogar com o eleitorado feminino e jovem. Janja tem histórico de defender aumento da participação feminina na sociedade e nas empresas desde antes de se relacionar com Lula, quando trabalhava na Itaipu Binacional.

Linha de frente

Janja tem sido treinada para subir em palanques e falar em público. Durante a campanha do marido, em 2022, sua participação era frequente, quando cantava o jingle "Sem Medo de Ser Feliz".

Um pouco mais raro é ela pedir a palavra em eventos oficiais do governo. Normalmente isso acontece com assuntos relacionados a causas sociais ou de equidade de gênero. Seu jeito desenvolto é elogiado dentro do PT e costuma animar a militância —e é isso que o partido espera que ela faça para alavancar as candidaturas.

Mais do que mulher do presidente, ela será apresentada como socióloga e ativista social. Também é esperado que seu rosto aproxime ainda mais as campanhas dos votos femininos, dos jovens e de pessoas ligadas a causas sociais.

Janja, que é filiada ao PT desde a juventude, tem participado ativamente nos debates eleitorais do partido, junto à presidente Gleisi Hoffmann. Tem dado ideias sobre como aumentar a participação feminina nas candidaturas da legenda e como proteger as candidatas em um ambiente eleitoral belicoso.

Já escalada para cabo eleitoral de algumas deputadas. As datas não estão fechadas, mas já está prevista sua participação nos lançamentos das pré-campanhas das deputadas petistas Camila Jara em Campo Grande, Maria do Rosário em Porto Alegre e Dandara Tonantzin em Uberlândia (MG). Também é esperado que ela faça agendas junto a Marta Suplicy (PT), pré-candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo.

Representante de Lula

Janja será ainda o rosto do marido em um primeiro momento. Lula deverá apoiar ativamente as candidaturas de petistas e aliados, mas mais no segundo semestre, quando a campanha começar oficialmente.

Tanto Lula como o PT temem que interferência mais explícita do presidente possa contrariar a Justiça Eleitoral. Para driblar isso, um dos planos, inclusive, é fazer eventos do governo federal em cidades-chave durante o período pré-eleitoral.

Até lá, Janja será esse rosto. Ela deverá mandar mensagens do marido e até "levar vídeos" do presidente, gravados diretamente do Alvorada, para exibir pessoalmente nas cidades escolhidas.

Michelle Bolsonaro já na 'estrada'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro começou a subir nos palanques na campanha de 2022, pedindo pela reeleição de Jair Bolsonaro.

Filiada ao PL, Michelle assumiu o Comando do PL Mulher em março de 2023 e tem sido considerada pelo partido um trunfo para atrair o público feminino.

Desde o início do ano, o PL filiou 43 mil pessoas, sendo 14 mil mulheres, o que integrantes da sigla creditam ao desempenho de Michelle.