Itália celebra 163 anos da Unificação e renova apelo por paz

ROMA, 17 MAR (ANSA) - Autoridades da Itália comemoram neste domingo (17) o aniversário de 163 anos da Unificação do país.

A primeira-ministra do país, Giorgia Meloni, pediu que os cidadãos aproveitem a data para renovar o espírito de união.

"Hoje celebramos o Dia da Unidade Nacional, da Constituição, do Hino e da Bandeira, fundamentos de nossa identidade nacional.

Um dia para renovar nosso compromisso com uma Itália cada vez mais unida, olhar para o futuro com confiança, cientes de que juntos podemos superar qualquer desafio. Viva a Itália unida, forte e orgulhosa!", escreveu.

Antes de ir ao Egito para cumprir agenda oficial, Meloni participou de uma cerimônia oficial com o presidente da República, Sergio Mattarella, e os chefes dos demais Poderes: o presidente do Senado, Ignazio La Russa, o presidente da Câmara, Lorenzo Fontana, e o presidente da Corte Constitucional, Augusto Barbera.

Mattarella foi recebido pelo ministro da Defesa, Guido Crosetto, e pelo chefe do Estado-Maior da Defesa, o almirante Giuseppe Cavo Dragone.

"Quanto mais verdadeiro for o ideal de nossa unidade, mais rico em oportunidades será o futuro do povo italiano. As instituições são chamadas, primeiramente, a dar exemplo de colaboração e responsabilidade, de união no serviço ao bem comum", discursou Mattarella.

"O dia resume os valores de independência, soberania popular, liberdade, justiça, paz, conjugados em mais de um século e meio de caminho árduo e difícil e maravilhosamente resumidos na Constituição republicana", acrescentou.

"Os ventos de independência e liberdade que atravessaram a Europa nos séculos passados, com as demandas de democracia e justiça social que os acompanharam, encontraram no caminho da integração europeia o quadro de garantia. Hoje, enfrentamos desafios não tão diferentes daqueles enfrentados então", disse ainda Mattarella.

Citando os conflitos atuais, ele concluiu: "A crescente e terrível situação de instabilidade caracterizada por agressões cada vez mais sangrentas, na Ucrânia como no Oriente Médio, ameaçam envolver toda a comunidade internacional. Essas guerras devem ser interrompidas, para que o respeito pelos direitos humanos e pelo direito internacional seja restabelecido".

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.