Irã anuncia contratos para aumentar sua produção de petróleo

O governo iraniano anunciou neste domingo uma série de contratos no valor de 13 bilhões de dólares (64 bilhões de reais) para impulsionar sua produção de petróleo, apesar das sanções impostas pelos Estados Unidos desde 2018.

De acordo com o ministro do petróleo, Javad Owji, o objetivo dos projetos, que envolvem seis campos petrolíferos no sul e sudoeste do país, é aumentar a produção em "quase 400.000 barris" por dia.

Durante a cerimônia de assinatura realizada em Teerã, devida ao 73º aniversário da nacionalização da indústria petrolífera, Owji afirmou que espera um aumento da receita petrolífera em "15 bilhões de dólares por ano".

Recentemente, Owji estabeleceu em quatro milhões de barris por dia a produção do país para março de 2025, o final do próximo ano do calendário persa.

Segundo o ministério, os contratos são "os mais importantes em uma década", período durante o qual o setor sofreu com a falta de investimento.

O Irã, membro da Opep, possui as terceiras maiores reservas de petróleo e as segundas de gás, de acordo com estatísticas da agência de energia dos Estados Unidos.

Apesar disso, sua produção de petróleo caiu em 2020 para o seu nível mais baixo em três décadas, em razão das duras sanções internacionais impostas após os Estados Unidos decidirem unilateralmente abandonar o acordo nuclear em 2018.

No entanto, a produção de petróleo aumentou nos últimos meses, impulsionada pelas exportações para a China.

