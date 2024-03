Estudante de medicina morre em acidente de carro em Goiás; motorista foge

Uma estudante de medicina morreu após o tombamento de um carro enquanto voltava de uma festa com amigos, em Catalão, no sudoeste de Goiás. O motorista negou socorro à vítima e fugiu do local.

O que aconteceu

Sonho de ser médica foi interrompido. No início deste ano, Júlia Ferreira Demétrio, de 19 anos, foi aprovada em medicina na Universidade Paulista (Unip), em Campinas, São Paulo. O sonho da jovem foi interrompido quando ela retornava de uma festa com amigos e sofreu um acidente de carro. Das cinco pessoas que ocupavam o veículo, Júlia foi a única vítima que não resistiu e faleceu.

Ela morava em Catalão com a família. No momento do acidente, ela retornava de uma festa em uma chácara que tinha ido com quatro amigos — entre eles o motorista que dirigia o carro em que Júlia estava. O acidente foi registrado pela polícia na Avenida Espírito Santo na manhã de ontem (16), por volta das 5h. Ela foi levada para a Santa Casa de Catalão, mas não resistiu.

Segundo o corpo de bombeiros da cidade, o motorista fugiu do local após o acidente e não prestou socorro às vítimas. Na tarde de sábado (16), um advogado teria se apresentado em nome do jovem ao delegado da Polícia Civil de Catalão.

Ela era filha do 2º sargento Demétrio, do Corpo de Bombeiros da cidade, e de Rosa Ferreira. Sua irmã, a esteticista Beatriz Demétrio, usou as redes sociais para compartilhar os momentos felizes vividos juntas. "Como eu queria trocar a minha vida pela sua, o tempo ao seu lado jamais seria suficiente", publicou a jovem. "Obrigada por ser o amor da minha vida!"

Júlia tinha acabado de passar em medicina, o sonho da vida dela. Tenho certeza que seria uma excelente profissional, ela cuidava de todos os amigos, de todos os familiares. Sempre estava disposta a ajudar os outros. Com certeza foi luz na vida de cada um que teve a oportunidade de conhecê-la. Estudiosa, trabalhadora, empenhada, caridosa. Tinha muitos sonhos para realizar. Sabia escutar, aconselhar, ajudar. Beatriz Demetrio, esteticista

Familiares e amigos da jovem se despediram no mesmo dia, às 14h, na casa de Velório Fênix. Júlia foi enterrada em Catalão.